John Textor - Vito Silva / Botafogo

John TextorVito Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2022 18:29

Investidor do Botafogo, John Textor usou as redes sociais para criticar um pênalti marcado para o Flamengo em uma partida pelo Campeonato Carioca Sub-20 contra o próprio Alvinegro. A partida terminou 2 a 2, e Kauê e Wendel abriram o placar para o alvinegro, enquanto Petterson e Mateusão marcaram para o rubro-negro. Três, dos quatro gols na partida, foram marcados através de pênaltis.

O segundo gol do Rubro-Negro, que empatou a partida, causou revolta em John Textor, que assistia ao jogo e reclamou do lance. A jogada aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo vencia o jogo por 2 a 1. A bola foi lançada na área e, ao sair para fazer a defesa, o goleiro Lucas Barreto toca na bola, mas também atinge Mateusão, atacante do Flamengo. O juiz assinalou pênalti, convertido pelo próprio jogador. Em sua conta do Twitter, John Textor reclamou demais nas redes sociais:

"Pênalti insano marcado do nosso goleiro... ele acerta a bola primeiro, claro como o dia... Acredito que árbitros B encontraram seus caminhos no Sub-20 também."

Os dois clubes se enfrentam também no domingo, mas dessa vez será pelo Brasileirão profissional, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília.