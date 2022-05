Mbappé pode acertar com o Real Madrid em breve - Patrick HERTZOG / AFP

Publicado 06/05/2022 19:19

Rio - A cada dia que passa, a novela envolvendo o atacante Kylian Mbappé ganha um novo capítulo. O atleta, alvo do Real Madrid, ainda não decidiu se renovará com o Paris Saint-German, ou se irá se transferir para a equipe espanhola. Nesta sexta-feira (06), o jornal francês "RMC Sports" disse que a família do jogador irá para Madrid na próxima semana, para se reunir com dirigentes do clube Merengue.

Ainda segundo o jornal, o principal assunto da reunião será a respeito dos direitos de imagem. O jogador, por meio de sua advogada, Delphine Verheyden, já declarou publicamente que quer ter controle total de tudo o que gera. Durante as negociações, o PSG ofereceu controle total de seus direitos de imagem, além, é claro, de um salário grandioso.

Kylian Mbappé chegou ao Paris Saint-Germain em julho de 2018, e tem contrato válido até a metade deste ano. Pelo clube parisiense, o atacante disputou 214 partidas, marcou 167 gols e deu 84 assistências. Antes de defender a equipe, Mbappé atuou pelo Mônaco e pelo AS Bondy.