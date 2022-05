Neymar em ação pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar em ação pela Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/05/2022 20:24

Rio - O comentarista Vampeta, da "Jovem Pan", projetou o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar. Nesta sexta-feira (6), durante o quadro "Pergunte ao Vampeta", o pentacampeão afirmou que o caminho para a conquista do Mundial será através da boa forma e alto rendimento de Neymar.

"Olha, eu estou torcendo para o Neymar, eu gosto dele, não o conheço como pessoa, mas como atleta está entre os cinco maiores da história do futebol brasileiro. Mas para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, o Neymar tem que estar em forma e bem, se não tiver, sem chance nenhuma. E eu também não torço para o Brasil", disse Vampeta, na Jovem Pan.

Por outro lado, o próprio jogador projeta uma boa atuação para a Copa do Mundo. Nesta sexta, durante uma transmissão de vídeo com Diego Ribas, meia do Flamengo, Neymar afirmou que "dará a vida" para conquistar o Mundial no Catar.

"Meu maior sonho agora neste ano não tem outra coisa a não ser a Copa do Mundo. Queria muito ganhar a Champions League com o PSG este ano, mas infelizmente (o sonho) foi adiado. Espero que 2022 termine com (o título da) a Copa do Mundo, é para que estou me preparando, não só fisicamente, como mentalmente, para que possa dar tudo certo na Copa", afirmou Neymar.

"Eu vou dar minha vida, estou me preparando tanto para isso, porque é um momento único, joguei duas Copas, sei como funciona, passa muito rápido. Se não estiver 100% preparado, a oportunidade vai embora. Não quero deixar escapar essa oportunidade nessa Copa", completou.