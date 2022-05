Sebastian Vettel no Grande Prêmio de Miami - Reprodução/Twitter

Sebastian Vettel no Grande Prêmio de MiamiReprodução/Twitter

Publicado 06/05/2022 18:45

Rio - O alemão Sebastian Vettel, piloto da Aston Martin na Fórmula 1, fez um protesto ousado contra as novas regulamentações da FIA. Nesta sexta-feira (06), o tetracampeão mundial da categoria chegou ao primeiro treino livre do GP de Miami com uma cueca por cima do seu macacão.

Os protestos se dão por conta das alterações no regulamento da FIA, que proíbe o uso de joias, e também diz que as roupas íntimas utilizadas pelos pilotos serão inspecionadas constantemente pela entidade, para garantir que são antifogo.

Confira o momento da chegada de Sebastian Vettel ao segundo treino livre do Grande Prêmio de Miami:

No primeiro treino livre, Sebastian Vettel fez apenas o 14º tempo mais rápido, com 1m33s024. Agora, o piloto volta ao Autódromo Internacional de Miami ainda nesta sexta-feira (06), para o segundo treino livre do GP, a partir das 18h30 (horário de Brasília). No sábado (07), será realizado o terceiro treino livre, às 14h (de Brasília). Logo em seguida acontecerá o treino classificatório. A corrida oficial está marcada para domingo (08), às 16h30 (de Brasília).