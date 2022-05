Empresário americano assina contrato para compra do Chelsea - Foto: JUSTIN TALLIS/AFP

Empresário americano assina contrato para compra do ChelseaFoto: JUSTIN TALLIS/AFP

Publicado 06/05/2022 20:53

Rio - Após a saída do oligarca russo Roman Abramovich, o Chelsea está perto de ter um novo dono. De acordo com a imprensa britânica, o consórcio dirigido pelo empresário americano Todd Boehly assinou um contrato para comprar o clube inglês. O acordo depende apenas de aprovação da Premier League e do governo britânico.

Consórcio de Todd Boehly assina contrato para compra do Chelsea Foto: PATRICK T. FALLON/AFP

O empresário é coproprietário de duas franquias de esportes nos Estados Unidos: o Los Angeles Lakers, da NBA, e o Los Angeles Dodgers, da MLB (liga de beisebol). No consórcio, ainda fazem parte o roteirista Jonathan Goldstein e o bilionário suíço Hansjörg Wyss.

O valor pago será por cerca de 3,5 bilhões de libras para adquirir o Chelsea junto ao empresário Roman Abramovich, que negociou o clube inglês após sofrer sanções do governo do Reino Unido, devido ao envolvimento com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A aprovação para a compra dependerá de um processo na Premier League. Nesse caso, a liga inglesa fará testes com todos os membros do consórcio para o Chelsea poder solicitar uma nova licença do governo para concluir a negociação.