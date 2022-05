Ceni e Diego Alves - Alexandre Vidal / Flamengo

Ceni e Diego AlvesAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/05/2022 17:36

Rio - Nesta sexta-feira (13), o São Paulo aceitou a oferta do Toluca, do México, e finalizou a venda do goleiro Tiago Volpi, por um valor que gira em torno dos R$ 12 milhões. Com isso, o clube paulista vai em busca de outros goleiros no mercado para suprir a perda. Segundo informações do jornalista Gabriel Sá, dois nomes agradaram a diretoria Tricolor e o técnico Rogério Ceni: Diego Alves, do Flamengo, e Neto, do Barcelona.

Aos 36 anos de idade, Diego Alves, titular na conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, perdeu espaço no Flamengo desde a chegada do técnico Paulo Sousa, e é a terceira opção da posição, atrás de Hugo Souza e Santos. Além do São Paulo, o Internacional também demonstrou interesse na contratação do experiente goleiro.

A situação de Neto é semelhante a de Diego Alves. O goleiro, que não tem muito espaço no Barcelona, já está na lista de transferências do clube espanhol e não deve seguir na equipe.

O jornalista "Thiago Asmar", da Jovem Pan, comentou sobre a possibilidade da transferência de Diego Alves ao Tricolor Paulista.

"Rogério Ceni já teria, inclusive, falado com Diego Alves, jogador experiente do Flamengo que hoje é terceiro goleiro. Santos e Hugo brigam pela titularidade lá. Ele tem a confiança de Rogério, os dois se dão muito bem. O Flamengo não renovaria com Diego, mas Rogério pediu para que renovasse. Ele se tornou titular absoluto com Rogério. Acho inclusive um goleiro superior aos dois que hoje estão no São Paulo", comentou o jornalista.

Vale lembrar que, com a venda de Tiago Volpi, as únicas opções no gol para o técnico Rogério Ceni são Jandrei e Thiago Couto. Com isso, a tendência é que a contratação de um atleta para a posição se torne uma das prioridades da diretoria do São Paulo.