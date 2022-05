Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/05/2022 17:04

Belo Horizonte - O Presidente do Atlético-MG, Sério Coelho, esteve na sede da CBF na última quarta-feira (11) para cobrar o reconhecimento do título do Torneio Campeão dos Campeões de 1937.



O clube já estava esperando que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinasse o reconhecimento da conquista do Torneio como título Brasileiro para tornar tricampeão da competição.



De acordo com o site Goal, Coelho buscava entender o andamento da análise da CBF, uma vez que que todos os documentos requeridos pela Confederação relacionados ao tema foram entregues pelo do Galo.

A ação do clube alvinegro se baseia na lógica adotada pela CBF, que reconheceu os Torneios Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil como títulos nacionais, o que aumentou o número de conquistas de várias equipes.



Disputaram o título do Torneio dos Campeões os vencedores regionais de 1936. Fluminense, pelo Rio de Janeiro, Portuguesa, por São Paulo, e o Rio Branco, pelo Espírito Santo, foram os adversários do Galo, que teve quatro vitórias, um empate e uma derrota.