Vinicius Junior ao lado de Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 14/05/2022 20:00

Rio - Sob o comando de Carlo Ancelotti, Vinicius Junior está vivendo seu melhor momento com a camisa do Real Madrid. E a evolução do brasileiro vem sendo visível para o italiano. Em entrevista coletiva neste sábado, o treinador afirmou que o talento do atacante, de 21 anos, sofreu um refinamento.

"Ninguém me decepcionou. Cada um fez o seu trabalho. Me surpreenderam os que conhecia menos: Valverde, Rodrygo, Camavinga. Vinicius Junior não me surpreendeu, já tinha demonstrado esse talento, agora está mais refinado na finalização. Eu diria Rodrygo, Camavinga e Valverde", afirmou.

Na atual temporada, Vinicius entrou em campo em 50 jogos, fez 21 gols e deu 16 assistências com a camisa do Real Madrid. Ancelotti abordou a situação de Hazard no elenco. O belga é uma das principais estrelas, mas não vem conseguindo desempenhar o seu nível no clube espanhol

"Ele tem vontade de mostrar sua qualidade. O plano de Hazard é claro: ficar. Um time como o Real Madrid tem muitos jogos. Haverá rotações. Com um elenco mais completo você pode rodar mais, todos podem ter oportunidades. A titularidade é uma grande equipe é muito complicada, para todos", disse.