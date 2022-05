Vasco superou o Bahia em duelo na Colina - Daniel Ramalho/Vasco da Gama

Publicado 15/05/2022 18:36

Rio - O Vasco derrotou o Bahia por 1 a 0 e entrou provisoriamente no G-4 da Série B. O resultado foi comemorado pelos torcedores em São Januário. Após o fim da partida, o goleiro do Tricolor, Danilo Fernandes, ironizou a festa dos cruzmaltinos na Colina.

"Ganharam com um chute no gol e parece que foram campeões", disparou o jogador. Derrotado na Colina, o Bahia tentou propor as ações ofensivas, mas pouco criou para ameaçar a vitória do Vasco, que foi conquistada de forma segura.

O único gol da partida foi marcado por Lucas Figueiredo no primeiro tempo. O jovem, de 20 anos, acertou um belíssimo chute de fora da área. O resultado foi a segunda vitória seguida do clube carioca na Série B.