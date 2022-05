Luis Suárez - AFP

Publicado 15/05/2022 16:00

Rio - Luis Suárez não irá mais jogar pelo Atlético de Madrid. O time anunciou que o jogador de 35 anos não vai renovar o contrato para a próxima temporada. Em comunicado neste domingo, o clube disse que vai prestar homenagem ao uruguaio e também para o meio-campista mexicano Héctor Herrera, que também vai se despedir do elenco.

O uruguaio deixa o Atlético de Madrid após dois anos com 34 gols em 81 jogos, ainda restando seu duelo final como titular, neste domingo, contra o Sevilla, no Metropolitano. Na temporada de 2020/21, ele balançou as redes 21 vezes em 38 partidas e, por isso, ganhou título de artilheiro e foi essencial para a conquista da LaLiga. Nesta temporada, o atacante conta com 13 gols em 43 duelos e tem ficado mais no banco de reservas na reta final.

O destino do atacante ainda é incerto. De acordo com a imprensa europeia, ele tem ofertas de times da Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos. Enquanto o rumo do mexicano Herrera já está certo que será a MLS, no Houston Dynamo, a partir do meio do ano. Ele deixa o Atlético depois de três anos, com um gol em 77 jogos disputados.