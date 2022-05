Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 15/05/2022 13:01

Rio - E a ciranda dos técnicos continua girando na Série A. Umberto Louzer não dirige mais o Atlético-GO. O treinador foi demitido do cargo após a derrota do clube goiano para o Atlético-MG por 2 a 0 em Minas Gerais. Em seu perfil oficial no Twitter, o Dragão comunicou a sua decisão.

"O Atlético agradece ao técnico Umberto Louzer por sua atuação profissional nesse período em que trabalhamos juntos. Optamos pela mudança na comissão técnica por nossa necessidade de uma nova filosofia de trabalho neste momento", escreveu o perfil do clube.

Ao todo, o treinador somou 22 jogos no time rubro-negro, com 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas - aproveitamento de 57%. Apesar do bom retrospecto no Goiano, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, Umberto Louzer não resistiu ao começo ruim no Brasileiro. Em seis jogos, o Atlético-GO tem três empates e três derrotas.