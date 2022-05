Rafael Ramos, do Corinthians, nega acusação de racismo - Reprodução: Instagram/Rafael Ramos

Publicado 15/05/2022 11:04

Rio - Rafael Ramos disse que a acusação de racismo feita por Edenílson contra o lateral, durante o empate por 2 a 2 entre Corinthians e Internacional pelo Brasileirão, não passou de um mal entendido. O jogador do Timão foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial, e após o pagamento da fiança, estipulada em R$ 10 mil, o português foi liberado.

"Estou de cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal entendido entre mim e o Edenílson. No final do jogo, tivemos uma conversa tranquila, expliquei o que tinha acontecido, ele explicou o que tinha entendido, que não é verdade. Expliquei a verdade, tivemos uma conversa tranquila. Ele mostrou receio de se passar por mentiroso, e expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras, entendeu errado aquilo que eu falei. Foi isso, apertamos a mão e desejei boa sorte", disse Rafael Ramos após ser liberado.



O delegado Carlo Vitarelli confirmou que Rafael Ramos foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial. Vitarelli disse que o lateral pagou a fiança, estipulada em R$ 10 mil, e agora vai responder ao crime em liberdade.



"Ele foi preso. Ele cometeu um crime de injúria racial. Ele foi preso, mas é um crime afiançável. Como ele pagou a fiança, ainda nesta noite, ele vai responder em liberdade", comentou o delegado



"O árbitro narrou que não presenciou o fato, mas que ele foi comunicado pelo jogador do acontecimento. Esse fato foi colocado na súmula, o jogador foi autuado. Esse flagrante está sendo remedido ao poder judiciário. O jogador vai responder o processo em liberdade. Depois disso, vai ser aberto um inquérito policial para aprofundar as investigações. Serão ouvidas possíveis testemunhas, temos a imagem que pode ser submetida a uma perícia para leitura labial. Isso tudo no decorrer do inquérito policial", explicou Carlo Vitarelli.



A advogado contratado pelo clube paulista para cuidar do caso, Fabiano Serveira, falou na saída da delegação corintiana do estádio Beira-Rio.



"Foram prestados todos os esclarecimentos. Aqui não há nenhuma conduta criminosa, todos os procedimentos foram realizados, todos os esclarecimentos prestados. A conduta foi demonstrada com nenhum cometimento de crime. Então, tanto clube, como atleta, estão muito tranquilos com relação aos esclarecimentos prestados deste mal entendido. Tudo isso foi devidamente esclarecido à autoridade policial, encerrando o procedimento", esclareceu Fabiano Serveira.