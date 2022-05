Edenilson - RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO

EdenilsonRICARDO DUARTE/INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO

Publicado 15/05/2022 10:44

Rio - O volante Edenilson, do Internacional registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil após acusar o lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, de injúria racial durante o jogo entre as equipes, que terminou em 2 a 2, neste sábado, no Beira-Rio.

Acompanhado do presidente do clube, Alessandro Barcellos, o jogador do Inter prestou depoimento em uma sala no Beira-Rio. Após ser ouvido, o árbitro da partida, Bráulio da Silva Machado também precisou prestar esclarecimentos ao delegado e a policial.

"O Edenilson tomou iniciativa de fazer o registro e nós respeitamos e acreditamos no que foi dito pelo atleta. Ele relata que foi ofendido de forma muito forte. Não vou repetir o termo. Temos confiança que o Edenilson jamais faria desse episódio algo diferente do que está fazendo", disse o mandatário colorado.

Segundo relato do presidente do Internacional, Rafael Ramos chegou a pedir desculpas por qualquer tipo de ofensa em caráter genérico, e, por isso, assegurou que não tinha sido racista com o jogador do Inter.

"Edenilson quis ouvir do atleta (Rafael Ramos) um pedido de desculpas, ele pediu por alguma possível ofensa, mas não pela injúria racial, então ele optou por fazer a denúncia. O Edenilson tomou iniciativa de fazer o registro e nós respeitamos e acreditamos no que foi dito pelo atleta. E não admitimos mais isso em qualquer espaço", afirmou Barcellos.