Edenilson - RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO

Publicado 14/05/2022 22:11

Mais um caso de injúria racial no futebol. No duelo entre Internacional e Corinthians, neste sábado, que terminou empatado em 2 a 2, no Beira-Rio, o volante Edenilson, do Colorado, acusou o lateral Rafael Ramos, do Timão, de injúria racial. Segundo o jogador brasileiro, ele foi chamado de "macaco" pelo rival, que é português.

Nas redes sociais, o Internacional se pronunciou e tratou o caso como lamentável. Rafael Ramos, segundo relatos de pessoas que estavam no estádio, pediu para conversar com Edenilson no vestiário, mas o jogador colorado não quis ouvir o atleta do Corinthians.