Rede Globo Reprodução

Publicado 15/05/2022 15:00

Rio - Após retomar a transmissão da Libertadores a partir do ano que vem, a Rede Globo estaria interessada em conseguir os direitos de outra competição que atualmente é feita pelo SBT. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", a emissora carioca deseja ser responsável por transmitir a Copa do Nordeste já em 2023.

Segundo o site, o principal objetivo é acabar com o baque que ela tem na audiência ao enfrentar os jogos nas tardes de sábado e noites de terça-feira. O torneio regional ainda não está oficialmente confirmado, mas a Liga do Nordeste, que organiza a competição, já negocia contratos e espera a chancela da CBF.

A possível negociação da Globo com a Copa do Nordeste seria somente para a TV aberta. A Disney tem exclusividade para TV paga e streaming do torneio até 2025. A informação deste acerto foi dada em primeira mão pelo jornalista Cassio ZZirpoli.

A Copa do Nordeste deixou de ser transmitida pela Globo em 2018. Isso aconteceu após desavenças entre a emissora e o extinto Esporte Interativo. Desde estão, o grupo carioca passou a não dar tanto espaço nacional para a competição, mesmo com os recordes de audiência do torneio na TV fechada.

O SBT Nordeste assumiu o contrato desde então, em um consórcio realizado pelas afiliadas da emissora na região. Cada TV regional paga uma cota e pode mostrar dois jogos por rodada do torneio, com exclusividade. A emissora de Silvio Santos tem interesse em renovar o vínculo.