Edenilson e Cássio antes do começo do jogoRICARDO DUARTE / Internacional

Publicado 15/05/2022 20:00

Rio - Uma perícia da Polícia Civil irá avaliar o suposto caso de injúria racial do lateral do Corinthians, Rafael Ramos, com o meia do Internacional, Edenilson. O portal "globoesporte.com", informou que o Instituto-Geral de Perícias (IGP) será acionado para verificar as imagens da confusão e dar seu parecer sobre o caso. O processo foi informado pela delegada Ana Luiza Caruso, da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre.

O brasileiro acusa o português de tê-lo chamado de "macaco" na partida entre as duas equipes em Porto Alegre no última sábado. Edenilson prestou queixa contra Rafael Ramos, que acabou detido. O jogador do clube paulista só foi liberado, após pagar fiança. O português nega ter comedido qualquer injúria racial contra o volante colorado.

De acordo com o site, a delegada informou que a leitura labial será solicitada para auxiliar na investigação, mas ainda não há uma data específica para acontecer. Em contato com o portal, a responsável pelo inquérito afirma que já há indícios do crime de injúria racial.



"Vamos ver se o Instituto-Geral de Perícias nos dá uma clareza maior acerca da leitura labial. Mas igual, indícios da autoria e do crime a gente já tem, porque ficou quase inequívoco (a injúria). Vamos tentar ter mais uma certeza. Até porque o Edenilson não iria inventar um fato grave como esse", afirmou Ana Luiza Caruso.



Além do depoimento de Edenilson, o árbitro da partida, Bráulio da Silva Machado, foi ouvido na sequência. Ele relatou o ocorrido em súmula. "Embora o Edenilson não tenha parado o jogo, esboçado uma reação imediata, porque segundo ele foi pego de surpresa e ficou sem reação, procurou o árbitro e pediu providências. Em princípio, nós vamos seguir com a linha de indiciamento", disse a profissional.



Tanto Internacional, quanto o Corinthians se posicionaram sobre o ocorrido com notas oficiais.

Veja a nota oficial do Inter:



"Mais uma vez, um lamentável caso de racismo é registrado no futebol nacional. Desta vez, em nossa casa, contra um jogador do Internacional. Na partida deste sábado (14/05), pelo Campeonato Brasileiro, Edenilson relata ter sofrido injúria racial por parte de Rafael Ramos, atleta do Corinthians.



É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta".



Veja a nota oficial do Corinthians

"O Corinthians reafirma que, coerente com seus 111 anos de história, repudia e não compactua com o racismo.



O atleta Rafael Ramos foi ouvido pelo clube e deu versão diferente do incidente no Beira-Rio, durante a partida contra o Internacional pelo Brasileirão 2022. Logo depois, seguro de que não proferiu injúria racial, fez questão de se explicar a Edenilson, no vestiário do Internacional.



Em decorrência da denúncia feita pelo atleta colorado, a lei obriga que se trate o caso como flagrante, seguido de detenção. O pagamento de fiança não implica admissão de culpa, permitindo ao atleta que se defenda em liberdade no inquérito.



Clube e atleta continuarão a colaborar com as autoridades, certos de que tudo será esclarecido o mais rapidamente possível."