16/05/2022

Rio - O atacante Reinier se despediu do Borussia Dortmund após o encerramento do Campeonato Alemão, no último sábado, e o futuro do jogador ainda é incerto. Mas o brasilero se mostrou animado para os próximos desafios em uma mensagem de despedida do clube nas redes sociais.



"Após 2 temporadas, hoje se encerra o meu ciclo no BVB. Agradeço aos atletas, staff e torcedores por toda a recepção e carinho que me receberam no clube. Saio com a cabeça erguida e com a mente tranquila sabendo que me dediquei, trabalhei e me empenhei muito para honrar a camisa do BVB. Fica a minha gratidão e carinho por esse clube, obrigado BVB! Vamos para próxima batalha!", escreveu o brasileiro.



Reinier tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026, mas até hoje não fez um jogo sequer pelo time principal. Ele chegou a marcar dois gols e dar uma assistência em três partidas pelo Castilla, time B do clube.



O mais provável é que ele seja emprestado novamente. No Borussia, a revelação do Flamengo não rendeu o que se esperava. Agora, Real Betis e Valencia aparecem como possíveis destinos do atacante.



O jovem de 20 anos representou o Borussia Dormund por duas temporadas. No período, disputou 39 partidas, sendo apenas quatro como titular, e anotou um gol e uma assistência. Ele faturou o título da Copa da Alemanha na passagem pelo país.