Mbappé é o destaque do PSG na temporada - AFP

Mbappé é o destaque do PSG na temporadaAFP

Publicado 16/05/2022 12:10

A novela sobre o futuro de Mbappé está perto do fim. Pelo menos é o que garante o jornal espanhol 'Marca', que publicou nesta segunda-feira que o atacante do PSG tomou a decisão e acertou com o Real Madrid para a próxima temporada.

Com contrato apenas até o fim desta temporada, Mbappé, de acordo com a publicação, aproveitou a passagem por Madrid na semana passada para assinar o acordo com o clube merengue. O diretor geral do clube, José Ángel Sánchez, teria adiado reuniões com empresários, além de outros compromissos, para se dedicar por dois dias ao atacante.



Mbappé assinou contrato de cinco anos com cláusula de rescisão alta e um bônus pelo acordo, mas com salário menos do que recebe atualmente, de acordo com o jornal espanhol. Devido ao investimento do PSG nos últimos meses para tentar mudar o jogo, o Real Madrid deixou para o atacante fazer o anúncio quando achar o melhor momento.



Desde a temporada passada que o jogador francês deseja se transferir para o Real Madrid, mas o PSG se recusou a negociá-lo, o que possibilitou a saída de graça ao fim do contrato em junho.