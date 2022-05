Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid - AFP

Publicado 18/05/2022 17:00

Rio - Em fim de contrato com o Real Madrid, Marcelo parece ter definido seu futuro. De acordo com o canal americano ‘GOL TV’, representantes do jogador se reuniram com dirigentes do clube para acertarem uma renovação por mais uma temporada.

Marcelo está no Real Madrid desde 2007 e já manifestou o interesse em continuar no clube merengue. Ao que tudo indica, a diretoria está disposta a renovar com o brasileiro por mais uma temporada.

Outros jogadores que estão em fim de contrato com o Real Madrid são Isco e Gareth Bale. Estes, porém, não devem ter seus contratos renovados e estão de saída do clube.

Com a conquista da La Liga nesta temporada, Marcelo se tornou o jogador com mais títulos pelo Real Madrid, são 24. O lateral brasileiro tem a chance de ampliar a lista com mais uma final de Champions League se aproximando, no dia 28 de maio, contra o Liverpool.