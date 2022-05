Aguero deixou o gramado após sentir dor no peito em jogo do Barcelona - PAU BARRENA / AFP

Publicado 18/05/2022 16:52

Aposentado precocemente desde dezembro de 2021, Sergio Aguero revelou em entrevista à TV espanhola Antena 3 que já vinha sofrendo com sinais de arritmia cardíaca na pré-temporada, mas ela só foi constatada depois que passou mal durante o jogo do Barcelona contra o Alavés, em outubro. O ex-atacante ficou dois meses se tratando até decidir por pendurar as chuteiras aos 33 anos.

"Comecei a me sentir mal na pré-temporada, com sintomas estranhos, mas pensei que era dos treinos e do calor. Depois, lesionei-me e fiquei um mês parado. Tive dores de cabeça, picos de calor, sentia-me desconfortável. Quando voltei aos treinos, ficava bastante cansado, até que um dia disse ao médico que me sentia mal, um pouco tonto, e o meu coração começou a bater muito. Mas fizeram vários testes e estava tudo bem", revelou Aguero, que também contou o que sentiu quando precisou ser atendido no campo no dia 30 de outubro, contra o Alavés, e depois foi substituído.



"Na semana seguinte voltou a acontecer no estádio. Saltei para cabecear a bola e a minha garganta começou a entupir. Passei mal e tentei gritar para o árbitro parar o jogo, mas não saía a voz. Fiquei tonto, agarrei a mão de um defensor e pedi para ele avisar ao árbitro para parar o jogo. Depois começou a arritmia. Quando parou, levaram-me ao hospital. Pensei que ia morrer, que ia ficar ali (no campo)".



Aguero foi contratado pelo Barcelona na atual temporada, mas só conseguiu atuar por menos de seis meses, somando apenas cinco jogos. Ele era ídolo do Manchester City quando resolveu trocar de clube.