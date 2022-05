Alexandre Pato e Sílvio Santos - Reprodução

Publicado 18/05/2022 17:19

Rio - O atacante Alexandre Pato, do Orlando City, fez uma revelação curiosa nesta quarta-feira. Em entrevista ao site "GE", o jogador, que é casado com Rebeca Abravanel, uma das filhas de Sílvio Santos, disse que o sogro lhe faz reclamações quando ele não consegue fazer gols.

"Ele assistia jogos antes e parou um pouco. Quando entrei na família, começou a se interessar. Agora ele assiste aos jogos. É legal que ele já foi ao estádio. Mas para ele não é fácil, quando ele vai no estádio, não sei se ele consegue ver ao jogo, fica tirando foto. Sempre que acaba o jogo, ele chega para mim e fala "e aí, você fez aqui, e aquilo". É bacana, temos essa proximidade. Ele brinca "hoje não fez gol, tem que melhorar"", contou Pato.

O atacante também falou sobre como tem sido sua rotina na MLS.

"O futebol brasileiro todo mundo fala que é um máximo, revela jogadores, é um mercado que vende muito jogadores. A MLS, se você for sempre naquele fanatismo, você não vai achar a liga forte. Mas se você for em business (negócio), está crescendo cada vez mais. A liga tem uma vantagem de ter um faturamento anual de televisão muito maior do que o basquete. O basquete é um dos esportes mais procurados aqui e, em termos de jogadores, a liga tem crescido muito", afirmou o jogador.

"Os times estrangeiros têm buscado muitos jogadores aqui na liga. A liga tem investido em muitos jogadores jovens. Temos um jogador que se chama Facundo, 10 do Peñarol. O Orlando pagou 10 milhões de euros, e ele é uma sensação do futebol uruguaio. Vejo que aqui está sendo uma potência, e gerando uma potência para o futuro", completou.