Denílson - Reprodução

DenílsonReprodução

Publicado 18/05/2022 17:16

São Paulo - Torcedores do Boca Juniores novamente protagonizaram episódios de injúria racial. Após o caso na Neo Química Arena, no jogo de ida, contra o Corinthians, argentino voltaram a repetir os atos no duelo da última terça-feira, contra o Corinthians, em La Bombonera.

Corintianos foram chamados de "macaco" em ambas as partidas da fase de grupos da Libertadores e o comentarista Denilson resolveu comentar sobre o assunto no programa "Jogo Aberto" desta quarta-feira (18).

"E mais uma vez vemos um caso de racismo na Libertadores, né? A Conmebol tem que tomar uma posição e uma atitude. Eu acho que a questão de punir os clubes começa a ser vista com bons olhos, porque não é normal. Não foi um (caso de racismo) só", disse o ex-jogador.