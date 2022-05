Reinier ao lado de Vnicius Júnior - Reprodução/Instagram Reinier

Publicado 18/05/2022 17:11 | Atualizado 18/05/2022 17:12

Rio - Após se despedir do Borussia Dortmund , o meio-campista Reinier, cria da base do Flamengo, irá retornar ao Real Madrid, clube onde tem contrato até junho de 2026. A expectativa, porém, é de que o atleta seja emprestado novamente. Nesta quarta-feira (18), o jogador publicou uma foto ao lado de Vinicius Júnior, destaque do clube Merengue e outro cria da base do Flamengo. Confira:

"Momentos felizes com meu irmão Vini Jr. Energia surreal, nos vemos logo!", publicou o jogador.

Embora não tenham jogados juntos no elenco profissional do Flamengo ou do Real Madrid, Reinier e Vinicius Júnior são amigos de longa data, e já publicaram diversas imagens de seus encontros.

Além de Vinicius, Reinier também teve um encontro com outro grande destaque da equipe Merengue: Rodrygo, principal nome na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, publicou uma foto onde estava acompanhado do jogador de 20 anos. Confira:

Rodrygo ao lado de Reinier e outros amigos Reprodução/Instagram Rodrygo