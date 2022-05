Di María deixa o PSG após sete temporadas - AFP

Di María deixa o PSG após sete temporadasAFP

Publicado 20/05/2022 18:28

Rio - O Paris Saint Germain anunciou nesta sexta-feira (20) a saída de Di María após sete temporadas no clube francês. O contrato do atacante argentino de 34 anos encerra em junho e não será renovado. De acordo com a imprensa europeia, o provável destino do atleta é a Juventus, da Itália.

"Di María deixou uma marca permanente na nossa história. Ele permanecerá na memória dos torcedores como alguém com uma atitude irrepreensível, que defendeu nossas cores com comprometimento. Peço que todos da família PSG compareçam ao Parque dos Príncipes amanhã (sábado) para lhe dar o tributo que ele merece", destacou o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi.



Pelo PSG, Di María disputou 294 partidas, marcou 91 gols e fez 111 assistências. O atacante argentino conquistou 18 títulos e é o líder de assistências da história do Paris Saint Germain.