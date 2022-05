Neymar - AFP

Publicado 23/05/2022 17:30

Rio - O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, foi questionado no último domingo após o término do Campeonato Espanhol sobre a possibilidade do clube catalão trazer de voltar o atacante Neymar na próxima temporada. O espanhol não descartou a contratação do brasileiro, mas deixou a entender que o camisa 10 da Seleção não seria uma prioridade.

"Temos que fazer um balanço do que é possível e temos que priorizar posições. Não me desagrada, claro que não, mas não falamos da opção de Neymar voltar", afirmou o campeão mundial de 2010.

Outro nome abordado por o de Robert Lewandowski. De acordo com informações da imprensa europeia, o polonês deseja defender o Barcelona. O atacante já deixou claro o seu desejo de deixar o Bayern, mas ainda assim, Xavi tratou a negociação como complicada.

"É muito difícil. Vocês me perguntam de nomes, como ontem com o Lewandowski, e são jogadores que têm contrato, não vai ser fácil", disse o comandante do Barcelona.