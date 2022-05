Neto, apresentador da Band - Reprodução

Publicado 25/05/2022 19:40

Rio - A Copa do Mundo ainda não chegou, mas o nome do futuro técnico da seleção brasileira, após a saída de Tite que será oficial após a disputa da competição vem gerando debates e especulações no meio esportivo. A possibilidade de um treinador estrangeiro já foi admitida pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e de acordo com o ex-jogador e atual apresentador da Band, Neto, a entidade máxima do futebol brasileiro tem um "gringo" como prioridade.

"A ideia mesmo, é depois da Copa, ou até antes, ir atrás do Abel Ferreira. Isso é verdade. Eu não posso falar quem falou pra mim. Ele (Abel) deu uma entrevista na Conmebol TV dizendo que não quer ser treinador da seleção. Mas a CBF vai ir em cima desse cara de um jeito, que eu acho que ele não vai ter como recusar. A primeira ideia era o Guardiola. Porque o Andrés e o Ronaldo iriam pegar o avião e iam lá só pra fazer uma proposta, mas não vai ser. Vai ser o Abel Ferreira", disse em participação no programa "Os Donos da Bola".

Além de Abel Ferreira, os nomes de Pep Guardiola, do Manchester City, e Jorge Jesus, ex-Flamengo, foram ventilados. O espanhol já declarou que deseja treinar a seleção brasileira, mas disse que este não seria o momento, enquanto o português já disse em várias oportunidades que um chamado da Seleção não seria um convite e sim uma "obrigação".

Fora dos nomes estrangeiros, Cuca, campeão brasileiro pelo Atlético-MG, e que está sem clube desde o começo da temporada é considerado o principal favorito para substituir Tite, que já declarou que não irá seguir no comando do Brasil por mais um ciclo.