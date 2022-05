Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 25/05/2022 20:33 | Atualizado 25/05/2022 20:34

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, foi questionado sobre a permanência de Neymar no Paris Saint Germain, e também sobre um possível retorno ao clube, em entrevista ao jornal espanhol "L'Esportiu". Na ocasião, Laporta exaltou o craque brasileiro, mas afirmou que só contrataria o atacante, caso chegasse sem custos.

"Quem não ama o Neymar? Ele é um jogador excepcional. Mas todos esses jogadores que um dia voltarão ao Barça devem vir de graça. Seria irracional pagar pela transferência de um jogador que já foi nosso", disse Joan Laporta.



Além disso, Laporta criticou os jogadores que assinam contratos com clube milionários, como por exemplo, o PSG. Na ocasião, o presidente do Barcelona afirmou que os atletas fecham vínculos para serem "escravos por dinheiro".

"Jogadores que assinaram por clubes como o PSG, quase assinaram sua escravidão. Por dinheiro", disparou Joan Laporta.



Após se destacar no Santos, Neymar chegou ao Barcelona em 2013, e ficou no clube espanhol até 2017. Com a camisa do Barça, o atacante disputou 186 partidas, marcou 105 gols e fez 61 assistências. Além disso, conquistou os títulos do Campeonato Espanhol (duas vezes), da Copa do Rei (três vezes), da Supercopa da Espanha (uma vez) e da Liga dos Campeões da Europa (uma vez).