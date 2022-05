Mina Bonino é casada com Federico Valverde - Reprodução / Instagram

Publicado 26/05/2022 11:42

Rio - O casal formado pelo meia Federico Valverde e a jornalista Mina Bonino sempre dá muito o que falar nas redes sociais, principalmente pelas brincadeiras entre eles. A última delas viralizou. Questionado pelo jornal espanhol AS, o que ele daria para ganhar a Champions League, o jogador do Real Madrid não titubeou.

"Tantas coisas. Tudo, eu acho. É um troféu único para qualquer jogador do mundo. Estou disposto a dar muitas coisas. Exceto pelo meu filho. Talvez eu dê minha esposa. Não, é uma piada! Mas eu daria muitas coisas, nem todos os dias você pode jogar uma final. Espero que possamos levantar o título", disse o uruguaio.A esposa do meia, Mina Bonino, não perdeu a oportunidade e respondeu publicamente, por meio da conta oficial do Twitter do Diário AS: "Eu não o julgo. Se o River (Plate) ganha outra Libertadores, também o entrego. Tem que sacrificar, amigos", escreveu o jornalista argentina, em tom de brincadeira.A resposta já acumulou mais de 800 retuítes, mais de 200 respostas e quase 10 mil curtidas. "Eu adoro esse casal"; "Esse casal é tudo de bom"; e "Nós te amamos Mina", forma algumas das respostas.Os dois anunciaram o relacionamento em março de 2019 e seis meses depois deram a notícia de que se tornariam pais. Em 20 de fevereiro de 2020, nasceu Benício, primeiro filho do casal. Ela teve que deixar seu trabalho como jornalista na Argentina para seguir seu namorado.A final da Champions League está marcada para o próximo sábado, às 16 horas (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, em Paris.