Rede Globo Reprodução

Publicado 26/05/2022 10:00

Rio - A partir da próxima temporada, a Rede Globo voltará a ser a responsável na TV aberta pela transmissão da Libertadores. E de acordo com o portal "Notícias da TV", a decisão foi comemorada pela CBF. Mesmo ser ser responsável pelas partidas do torneio, a entidade máxima do futebol brasileiro viu com bons olhos a perda dos direitos do SBT.

Segundo o site, isso aconteceu porque com o retorno da Rede Globo, os jogos dos clubes brasileiros na competição deverão voltar a ser transmitidos na TV aberta na quarta-feira e não na terça como acontecia na emissora de Silvio Santos. A medida é considerada positiva pela CBF porque nas últimas temporadas, a entidade teve que fazer alterações no calendário do Brasileirão e da Copa do Brasil para que tudo fosse encaixado nos jogos de terça-feira da principal competição de clubes da América do Sul.

Com as partidas da Libertadores acontecendo na terça-feira, a CBF teve que colocar jogos de clubes muito populares como Flamengo, Corinthians e Palmeiras no sábado, dia que não é considerado tão cultural para o futebol no país. Por conta disso, muitas partidas desses clubes na Série A acabaram não contando com a transmissão da TV aberta.