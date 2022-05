Um dos torcedores do Independiente que imitou macaco na direção da torcida do Ceará - Reprodução de vídeo

Publicado 26/05/2022 11:09

Outro caso de racismo de argentinos contra brasileiros numa competição da Conmebol. Desta vez, a vítima foi a torcida do Ceará, na Argentina. Torcedores do Independiente foram flagrados em vídeos imitando macaco durante a partida vencida pela equipe cearense por 2 a 0, o que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Antes do Ceará, as torcidas de Fortaleza (contra River Plate) e do Corinthians (nos dois jogos contra o Boca Juniors) também sofreram racismo nos duelos com os argentinos pela Libertadores. Mas não foram os únicos. O Flamengo também denunciou atos racistas de torcedores do Universidad Católica, assim como o Palmeiras contra o Emelec.



Sob pressão com o crescimento dos casos de racismo nas competições, a Conmebol recentemente aumentou as punições por injúria racial, com multa de cerca de R$ 480 mil e possibilidade de fechar parte ou todo o estádio para o público.



Entretanto, o Boca Juniors foi punido pelo valor da multa antiga, de R$ 150 mil por um torcedor ter imitado macaco no duelo contra o Corinthians em São Paulo.