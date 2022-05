Tite completou 61 anos no dia 25 - Reprodução de vídeo

Tite completou 61 anos no dia 25Reprodução de vídeo

Publicado 26/05/2022 12:21

A maior parte da delegação da Seleção já se apresentou nesta quinta-feira em Seul, onde treinará e jogará na quinta-feira (2 de junho) contra a Coreia do Sul. Depois, o Brasil enfrentará o Japão no dia 6. Aniversariante da quarta, dia 25, Tite ganhou um bolo para cantar parabéns com os comandados e a comissão técnica.

Como celebrou os 61 anos na longa viagem até a Ásia, o treinador ainda estava cansado e foi breve em seu discurso. "É muito bom estar aqui com vocês".



Tite já pode contar com 17 jogadores para a preparação: Neymar, Lucas Paquetá, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Weverton, Philippe Coutinho, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, Alex Telles, Ederson, Fred, Richarlison e Alex Sandro.

Outros três são aguardados na sexta-feira (Daniel Alves, Gabriel Jesus e Léo Ortiz), enquanto Arana, do Atlético-MG, foi liberado para chegar no sábado. Já Alisson, Fabinho, Casemiro, Éder Militão, Rodrygo e Vinicius Junior, que disputam a final da Liga dos Campeões neste sábado, só se apresentarão na terça, dia 31.

Ao todo, serão seis dias de preparação a partir da noite desta quinta-feira (manhã de sexta em Seul) até o amistoso contra a Coreia do Sul.