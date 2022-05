Gabriel Medina - Reprodução Instagram

Publicado 26/05/2022 12:42

Rio - Ele está de volta. Depois de ficar de fora das cinco primeiras etapas da temporada para cuidar da saúde mental, Gabriel Medina retorna à World Surf League a partir desta sexta-feira, dia 27, quando começa a etapa de G-Land, na Ilha de Java, na Indonésia. O tricampeão mundial se junta à elite do surfe, que conta com outros sete brasileiros na disputa, sendo seis deles no masculino, e Tatiana Weston Webb, única representante nacional na competição feminina. O Globoplay transmite todos os duelos até às oitavas e, a partir das quartas de final, o sportv3 exibe ao vivo as baterias decisivas até a definição do título.

A etapa de G-Land, que volta ao circuito depois de 25 anos, será a primeira após o corte dos surfistas no meio da temporada, e por causa do número reduzido de atletas, terá um formato um pouco diferente do habitual. A primeira rodada terá oito baterias com três surfistas.

O campeão de cada uma delas avança direto para as oitavas de final, enquanto os demais deverão passar pela repescagem para tentar seguir na competição. Por não ter participado de nenhuma etapa este ano, Gabriel Medina ganhou um convite da WSL para disputar a segunda metade da temporada.

Para ter a chance de disputar o título, o atual campeão precisa se posicionar entre os cinco melhores ranking até a última etapa antes da ‘WSL Finals’, que será realizada em Trestles, na Califórnia (EUA).



A transmissão do sportv vai contar com a comentarista Claudia Gonçalves, ao lado dos narradores Luiz Carlos Jr, Everaldo Marques, André Azevedo e Sérgio Arenillas e dos também comentaristas Alejo Muniz, Bruno Bocayuva e Jessé Mendes.