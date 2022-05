Escola Zico 10 de futebol terá sua primeira unidade no Japão - Divulgação

Publicado 26/05/2022 12:48

Rio - A importância do craque Zico para o futebol mundial ganha mais um capitulo, especificamente no oriente, onde o ex-jogador é referência. Foi lançada oficialmente a unidade da Escola de Futebol Zico 10 na cidade de Imizu, na região de Toyama, no Japão. Será a primeira instalação da escolinha oficial do Galinho no país, onde as crianças poderão aprender e aperfeiçoar a prática do esporte com a metodologia Zico 10, nas aulas que devem ser iniciadas em setembro deste ano.



"A proposta sempre foi formar cidadãos, pois especificamente jogadores já existem os clubes para formar. Por ser um esporte coletivo, o futebol ajuda muito no caráter da pessoa. Incentivando o respeito ao próximo, a disciplina, os horários".

As atividades da primeira unidade das Escolas Zico 10 no Japão acontecerão nas instalações da Creche Makino Kagura Hoikuren, onde serão realizados os treinos para as crianças daquela região. A administradora da unidade, Lucilene Yukawa, comentou a importância do projeto.



"Buscaremos resgatar essas crianças, não só os brasileiros, mas muitos estrangeiros de outros lugares que vivem nessa região. Paquistaneses, russos, filipinos, inclusive japoneses também. Resgatar essas crianças que estão parando de estudar, permanecem 'pendurados' nos jogos eletrônicos e esquecem que existe vida lá fora". Destacou Lucilene.



A Escola de Futebol Zico 10 tem sua matriz instalada no Centro de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro e já possui unidades em atividade em diversas estados brasileiras como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Matogrosso, Paraná, Espírito Santo, Amazonas, Minas Gerais, além de Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos.