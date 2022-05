Paulo André Camilo ficou em segundo lugar no 'BBB 22' - João Cotta / TV Globo

Publicado 26/05/2022 13:38

Meses afastado por conta de sua participação no 'Big Brother Brasil', Paulo André voltou a treinar para as competições de atletismo. De acordo com o 'GE', o atleta realiza atividade nesta quinta-feira (26), em Vitória, no Espírito Santo, exatamente um mês após o fim do reality.

Vice-campeão do programa, Paulo André reservou grande parte do mês de maio para resolver pendências comerciais. Nesta quinta-feira, o velocista irá a uma clínica fisiológica e partirá em seguida para a pista da Universidade Federal do Espírito Santo.

Jovens da Associação Paulo André estarão acompanhando o treino que marca o retorno do atleta às suas profissão. A competição de atletismo mais próxima no momento é o Troféu Brasil, que ocorre daqui a um mês. Em podcast do 'Ge', o atleta falou sobre o retorno às pistas.

'Em nenhum momento pensei em desistir do atletismo. Tinha meus medos de não conseguir retomar a vida profissional por tudo o que ia acontecer no pós. Não tinha noção de que ia ser uma atmosfera tão grande, de tudo tão grande. Mas eu tinha medo de não conseguir administrar", disse 'P.A'.