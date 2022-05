Lucas Paquetá foi destaque do Lyon na temporada - Foto: Damien LG/Lyon

Lucas Paquetá foi destaque do Lyon na temporada - Foto: Damien LG/Lyon

Publicado 26/05/2022 13:15

Depois de ter sucesso com Bruno Guimarães, o Newcastle está de olho em outro brasileiro do Lyon. Segundo o jornal inglês 'The Times', o clube inglês estaria disposto a pagar 59 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) por Lucas Paquetá.



O valor seria recorde em uma contratação do Newcastle, que pagou 52 milhões de euros por Bruno Guimarães. O clube foi comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita e começou a receber muito dinheiro na última janela de transferências.



Destaque na temporada e titular da Seleção, Lucas Paquetá custou ao Lyon cerca de 20 milhões de euros para deixar o Milan. Em caso de nova negociação, o Flamengo ainda terá direito a valor milionário pelo mecanismo de solidariedade por ser o clube formador do meia.