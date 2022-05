Projeto assiste cerca de 80 pessoas com deficiência, entre crianças adolescentes e adultos, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Fausto Lemos

Projeto assiste cerca de 80 pessoas com deficiência, entre crianças adolescentes e adultos, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de JaneiroFausto Lemos

Publicado 26/05/2022 14:36 | Atualizado 26/05/2022 14:37

Rio - Lembra dele? Com uma carreira de destaque como o árbitro de futebol que mais vezes apitou finais de campeonatos estaduais no Rio de Janeiro, Luís Antônio Silva Santos, o Índio, atualmente atua como profissional de educação física num projeto que assiste cerca de 80 pessoas com deficiência, entre crianças adolescentes e adultos, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após encerrar a carreira nos gramados, Índio atuou como instrutor técnico na Federação de Futebol do Rio em paralelo ao projeto social.



"Tem sido muito gratificante e eu me emociono bastante, pois não esperava receber tanto carinho. Eles retribuem de uma forma ainda maior em relação ao que nós oferecemos a eles. É um trabalho muito humano, pois no futebol tudo era focado no resultado. Na educação física com eles, tudo é humano e gratificante!", contou, emocionado, o ex-árbitro.

Projeto assiste cerca de 80 pessoas com deficiência, entre crianças adolescentes e adultos, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro Fausto Lemos



Índio ministra aulas de educação física no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência no Mato Alto, em Jacarepaguá, desde maio de 2021. Cuidando desde crianças, até adolescentes e adultos, o ex-árbitro conta um pouco dos desafios do dia a dia.



"O maior desafio é proporcionar a eles uma melhor qualidade de vida, seja aos que tem algum comprometimento físico, seja o autista com particularidade cognitiva. Buscamos vencer as barreiras que os cercam e tentar minimizar a dor deles e dos familiares", contou Índio.



O projeto no qual Luís Antônio Silva Santos atua faz parte do programa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem como padrinho o ex-jogador Romário. Árbitro da FFERJ (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) desde 1995, Índio chegou à CBF em 1998, foi aspirante ao quadro da Fifa entre 2004 e 2008, até atuar como instrutor na preparação dos árbitros cariocas em meio à pandemia em 2020. Índio ministra aulas de educação física no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência no Mato Alto, em Jacarepaguá, desde maio de 2021. Cuidando desde crianças, até adolescentes e adultos, o ex-árbitro conta um pouco dos desafios do dia a dia."O maior desafio é proporcionar a eles uma melhor qualidade de vida, seja aos que tem algum comprometimento físico, seja o autista com particularidade cognitiva. Buscamos vencer as barreiras que os cercam e tentar minimizar a dor deles e dos familiares", contou Índio.O projeto no qual Luís Antônio Silva Santos atua faz parte do programa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem como padrinho o ex-jogador Romário. Árbitro da FFERJ (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) desde 1995, Índio chegou à CBF em 1998, foi aspirante ao quadro da Fifa entre 2004 e 2008, até atuar como instrutor na preparação dos árbitros cariocas em meio à pandemia em 2020.