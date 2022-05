Diego Carlos teve primeira chance na Seleção em 2020 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/05/2022 14:17

O Aston Villa terá mais um brasileiro em seu elenco na próxima temporada, além de Phillipe Coutinho e Douglas Luiz. O clube anunciou a contratação do zagueiro Diego Carlos, que estava há três anos no Sevilla.

Medalhista de ouro com a seleção olímpica na Tóquio-2020, ele é aguardado ainda nesta quinta-feira na Inglaterra para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Diego Carlos tem 29 anos e vive grande momento na carreira. Convocado para a Seleção principal em 2020, ele foi um dos jogadores com mais de 23 anos para a Olimpíada, disputada em 2021. Pelo Sevilla, foi campeão da Liga Europa de 2019/20, inclusive com participação direta no gol do título sobre a Inter de Milão (chutou de bicicleta e a bola bateu em Lukaku e entrou).



Revelado pelo Desportivo Brasil e com passagens por São Paulo, Paulista e Madureira, o zagueiro chegou à Europa em 2014, para atuar pelo Estoril, de Portugal. Ele também jogou pelo Porto B e pelo Nantes, da França.