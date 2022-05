Ingressos da partida entre Fluminense e Flamengo estão esgotados - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/05/2022 15:03

Rio - Com mando de campo do Fluminense, os ingressos para o clássico contra o Flamengo neste domingo (29), às 18h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, estão esgotados. Nas redes sociais, o Tricolor informou que as bilheterias do estádio ficarão abertas até o fim do primeiro tempo para a troca de bilhetes comprados na internet.

Apesar da eliminação na Sul-Americana, o Fluminense chega com força máxima e confiante após a goleada histórica por 10 a 1 sobre o Oriente Petrolero (BOL), na última quinta-feira. O Tricolor ocupa a sétima colocação, soma 11 pontos e tenta a vitória para alcançar o G4 da Série A.

Por sua vez, o Flamengo se classificou às oitavas de final da Libertadores. O Rubro-negro terá uma sequência de sete partidas até o duelo contra o Tolima (COL), pelo torneio sul-americano. Na tabela da Série A, o Rubro-negro ocupa a 14ª colocação e soma nove pontos. A vitória é importante para se afastar da zona de rebaixamento.