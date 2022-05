Gabriel Magalhães no treino da Seleção em Seul - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/05/2022 15:00

Na reta final de preparação para a Copa do Mundo do Catar, Gabriel Magalhães foi corajoso ao ponto de pedir dispensa da Seleção dos jogos das Eliminatórias em março. Mas foi por um bom motivo: o nascimento da primeira filha. A comissão técnica entendeu e Tite deu nova chance para os amistosos de junho contra Coreia do Sul e Japão, o que o zagueiro de 24 anos espera aproveitar.

"Quando se trata de família, é um momento delicado. Eu era pai de primeira viagem, estava sozinho com a minha esposa em Londres, era complicado deixá-la sozinha. Ela disse que precisava de mim e era um momento especial para mim. Eles (comissão técnica da Seleção) entenderam, aí você vê que é uma família, fiquei feliz com a resposta que me deram. Era um momento especial para mim", afirmou o zagueiro do Arsenal.



Em sua quarta convocação, Gabriel Magalhães ainda não jogou pela Seleção e vive a expectativa de estrear nos próximos dois jogos. Afinal, na reta final de preparação, mostrar bom serviço é importante para se garantir na Copa do Mundo em novembro.



"Fico muito feliz de estar de volta e ansioso para poder estrear com a camisa da Seleção. Estou preparado, trabalhando a cada dia, entendendo o conceito de jogo. Sempre que estou aqui é uma experiência incrível, estou feliz e à disposição do professor", garantiu.

A Seleção joga na quinta-feira contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília) e depois encara o Japão no dia 6.