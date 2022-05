Robert Lewandowski está de saída do Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 29/05/2022 17:30

Rio - Robert Lewandowski revelou que é "muito difícil" permanecer no Bayern de Munique, da Alemanha. Em entrevista à "Eleven Sports", neste domingo (29), o centroavante polonês admitiu que ainda é possível jogar pelo Barcelona, da Espanha. No entanto, o jogador de 33 anos preferiu não cravar o seu futuro na próxima temporada.

"Uma ida para o Barcelona? Depende de muita coisa. Eu acho que a minha situação está clara e não acho que há necessidade de falar sobre isso. É difícil que eu jogue pelo Bayern na próxima temporada", afirmou Robert Lewandowski.

Recentemente, o empresário de Lewandowski, Pini Zahavi, detonou a postura do Bayern após não querer abrir negociações pelo centroavante polonês. Além disso, afirmou que o sonho do jogador é de jogar no Barcelona.

"Para Lewandowski, o Bayern é história. Robert tem a oportunidade de ir para o clube que sempre sonhou. Por que o Bayern o nega essa oportunidade?", disse Pini Zahavi.

O rumor da possível saída de Lewandowski chegou também no técnico Xavi, do Barcelona. Na ocasião, o treinador espanhol comentou sobre a possibilidade de ter o centroavante no elenco, mas preferiu aguardar a conclusão do processo.

"É de fato uma possibilidade, sim. Ele expressou publicamente que queria sair. Algumas negociações estão em andamento, ele terá que discutir com o clube, não será fácil chegar a um acordo com o Bayern, mas é uma das opções, sim", explicou Xavi.