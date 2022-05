Maracanã - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/05/2022 17:11

Fluminense e Flamengo já estão escalados para o clássico deste domingo, às 18h no Maracanã, pelo Brasileirão. Tanto Fernando Diniz quanto Paulo Souza fizeram mudanças importantes em suas equipes.



No Tricolor, a principal novidade é a escalação do volante Yago na lateral esquerda. Manoel também ganha uma chance na zaga no lugar de Nino, machucado, e Arias ganhou a disputa com Nathan. Já o Rubro-Negro de Paulo Souza tem Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro de volta. Muito criticado, Hugo segue no gol, enquanto David Luiz entra na vaga de Pablo.



O Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Yago Felipe; Wellington, André, Ganso, Arias, Luiz Henrique e Cano.



Já o Flamengo jogará com: Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.