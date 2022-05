Atacante do Liverpool se despede após perder a Champions League - Foto: Rui Vieira/AFP

Publicado 29/05/2022 13:57

Rio - Após sair derrotado na Champions League, Sadio Mané decidiu que irá deixar o Liverpool na janela de transferências, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atacante busca novas experiências na carreira e o Bayern de Munique é o principal candidato para receber o camisa 10.



De acordo com os jornais na Alemanha, o clube bávaro deve pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 152 milhões) pela contratação do astro senegalês. O atleta tem contrato com a equipe de Anfield até 2023, mas opta por antecipar sua despedida.



Após a derrota no duelo contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, o jogador de 30 anos mandou uma mensagem de adeus para o Liverpool e seus torcedores.



- Quero agradecer aos torcedores por tudo e ao treinador também. Eu desejo para esta equipe tudo de melhor no mundo.



Embora Mané esteja próximo de deixar os Reds, Salah garantiu na última semana que irá seguir em Anfield. No entanto, o egípcio ainda não tem sua situação contratual resolvida e pode sair do clube sem custos em 2023.