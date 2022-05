Marcelo confirma saída do Real Madrid após conquista na Champions League - Foto: Paul Ellis/AFP

Publicado 29/05/2022 10:19

Rio - A conquista do Real Madrid na Champions League contou com clima de despedida. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, no último sábado (28), no Stade de France, Marcelo confirmou que está de saída do clube espanhol. Além disso, comentou sobre os rumores de retornar ao Fluminense e de atuar pela primeira vez no Botafogo.

"Eu acredito que tenho futebol para jogar Champions League. Eu vou e quero jogar Champions League. Tenho alguns anos ainda para jogar e continuar na Champions, este campeonato que é bem legal", afirmou.



"Não vou mentir para vocês. Vejo muita coisa, né? Todo mundo falando: 'Marcelo vai para o Botafogo', 'Marcelo vai para o Fluminense', 'Marcelo não sei o quê…'. Não, não vou, já vou deixar bem claro. Estou saindo do Real Madrid, com a cabeça muito tranquila. O que preciso agora, neste momento, são dez dias de férias, sem preocupação e sem mexer no telefone", completou.

No último sábado, Marcelo conquistou o 25º título pelo Real Madrid. É o jogador mais vitorioso da história do clube espanhol. Ao todo, foram 545 partidas disputadas, 38 gols marcados e 103 assistências.