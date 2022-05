Mbappé, craque do Paris Saint-Germain - AFP

Mbappé, craque do Paris Saint-GermainAFP

Publicado 29/05/2022 16:07

Rio - Após a conquista do título da Champions League, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi questionado sobre a situação de Mbappé. Em entrevista ao "Carrusel Deportivo", o mandatário afirmou que o francês estava "esquecido" no Santiago Bernabéu.



- A história de Mbappé está esquecida agora. Mbappé permanecerá no Paris Saint-Germain e isso não afeta nossos planos. Nós respeitamos a sua decisão.

No último dia 21 de maio, o Paris Saint-Germain anunciou a renovação de contrato com Mbappé e frustrou os planos do Real Madrid. O clube merengue contava com a contratação do camisa sete na próxima temporada.



Sem Mbappé, o Real Madrid conta com as grandes atuações de Vinícius Júnior para seguir conquistando títulos no futuro. Na atual temporada, o camisa 20 anotou 22 gols e contribuiu com 20 assistências.