Publicado 02/06/2022 09:30

Rio - O jogador do Chelsea, Ben Chilwell, foi flagrado de mãos dadas com a modelo e estrela da Netflix, Holly Scarfone. Os dois foram fotografados em Los Angeles, apenas alguns dias após o lateral-esquerdo, que está de férias nos EUA, terminar um caso com a ex-namorada do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, a modelo Camila Kendra.

Segundo a imprensa inglesa, Chilwell e Holly saíram para jantar antes de curtirem uma boate. Eles jantaram no luxuoso restaurante Nice Guy, antes de seguir para a festa na balada de luxo Bootsy Bellows.

Holly ficou famosa após aparecer na terceira temporada da série de sucesso da Netflix, "Too Hot To Handle", que foi ao ar no início deste ano. Ela chegou à final do programa com a co-estrela Nathan Soan, mas o casal se separou logo após sair do programa.

Atualmente, a modelo possui mais de 700 mil seguidores no Instagram. Já o lateral-esquerdo do Chelsea e da Inglaterra, Chilwell, voltou à ação no último jogo da temporada da Premier League, após passar seis meses afastado com uma lesão no joelho.