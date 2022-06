Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 02/06/2022 10:26

Rio - O Paris Saint-Germain moveu mundos e fundos para renovar com Mbappé. E além de atender pedidos financeiros do francês, o clube também poderá ter que atender outras exigências do atacante. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", o campeão da Copa de 2018 teria pedido uma grande reformulação no elenco do PSG e essa mudança envolveria a saída de Neymar.

Segundo a publicação, Mbappé teria pedido a saída de 14 nomes do clube francês. Além do brasileiro, o técnico Maurício Pocchetino e o atacante Mauro Icardi estariam na lista do atacante francês. A decisão do craque teria o aval do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Neymar, de 30 anos, não goza do mesmo prestígio que tinha no PSG. O brasileiro deverá ser colocado na lista de transferências, porém, o alto valor do seu salários pode ser uma complicação para uma venda. O Chelsea seria o clube mais interessado no camisa 10 da Seleção.