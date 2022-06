Neymar e Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/06/2022 09:58 | Atualizado 02/06/2022 10:25

Coreia do Sul - Contra um rival frágil, a seleção brasileira fez o esperado em partida amistosa realizada nesta quinta-feira em Seul. Com uma ótima apresentação dos homes de frente, a equipe de Tite goleou a Coreia do Sul por 5 a 1. Neymar, duas vezes, Richarlison, Gabriel Jesus e Phillipe Coutinho fizeram os gols da seleção pentacampeã mundial. Hwang Ui-jo descontou para os donos da casa.

A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira, dia 13, quando encerra a sua passagem pela Ásia encarando o Japão, em Tóquio, às 7h20 (horário de Brasília). Após os compromissos desta Data Fifa, o Brasil tem no calendário o confronto com a Argentina, jogo suspenso nas Eliminatórias, em setembro. A CBF, porém, ainda busca os pontos da partida alegando irregularidades por parte da comissão argentina.

O ponto positivo da atuação do Brasil foi realmente a desenvoltura dos jogadores de frente. Tanto os jogadores que começaram como titular (Neymar, Raphinha e Richarlison), quanto os que entraram no segundo tempo (Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Matheus Cunha e Phillipe Coutinho) mostraram um grande rendimento dentro de campo. Alex Sandro também teve uma ótima atuação, sendo participativo em três gols do Brasil.

O ponto negativo ficou por conta do sistema defensivo que apresentou algumas falhas. Apesar da fragilidade do rival, o Brasil deu alguns espaços que caso a Coreia do Sul tivesse mais qualidade poderiam ter se revertido em gol. Weverton acabou tendo trabalho maior que o esperado na partida.

O Brasil começou pressionando a Coreia do Sul e abriu o placar logo com cinco minutos. Alex Sandro fez boa jogada pela esquerda e cruzou, Fred finalizou e Richarlison apareceu para conferir e colocar a seleção brasileira em vantagem na partida.

A equipe de Tite continuava impondo o seu ritmo e criando chances, porém, o sistema defensivo não apresentava a solidez habituada. E aos 30 minutos, a Coreia do Sul deixou tudo igual. Hwang Ui-jo recebeu, se virou para cima de Thiago Silva e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Weverton.

Sete minutos depois, Alex Sandro foi derrubado dentro da área. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti para o Brasil. Na cobrança, Neymar voltou a colocar a Seleção em vantagem contra os sul-coreanos na partida. A equipe de Tite seguiu pressionando, mas não voltou a marcar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Brasil seguiu criando oportunidades e ampliou aos 11 minutos. Parecia lance repetido, mas novamente Alex Sandro foi derrubado dentro da área. O VAR analisou o lance e confirmou a penalidade. Novamente, Neymar cobrou bem e fez o terceiro gol da equipe de Tite.

Com a vantagem no placar, o treinador aproveitou para fazer algumas experiências ofensivas e colocou Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Phillipe Coutinho e Matheus Cunha na partida. O quarto gol saiu dos pés do jogador do Aston Villa. Após pressão na saída de bola da equipe da Coreia, Coutinho apareceu para concluir.

E ainda houve tempo para Gabriel Jesus encerrar a sua "seca" na seleção brasileira. Após bela jogada individual, o atacante do Manchester City passou por três adversários e finalizou para faze o quinto gol e dar números finais ao duelo. O jogador não marcava pelo Brasil há 19 partidas.