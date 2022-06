João Pedro atuando pelo Watford - Reprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 19:42

Rio - Com a saída de Sadio Mané para o Bayern Munique, o Liverpool vai em busca de um atacante para compor seu elenco. Segundo informações do jornal britânico "Daily Mail", João Pedro, do Watford, é um dos que estão na mira dos Red Devils.

Rebaixado na Premier League, o Watford planeja negociar alguns atletas, para aliviar sua folha salarial. Sabendo disso, o cria da base do Fluminense, que foi um dos destaques da equipe mesmo com o rebaixamento, está no radar de diversos clubes do planeta. Além do Liverpool, Newcastle, West Ham e Benfica também demonstraram interesse no atleta.

Segundo informações do portal "UOL", o Watford projetou que João Pedro possa ser vendido por um valor entre 30 e 40 milhões de euros (entre R$ 150 e 202 milhões, na cotação atual). Vale lembrar que o Fluminense acabou ficando com 10% da mais-valia (diferença entre o valor da compra e da revenda) de uma futura transferência do jogador.

João Pedro possui contrato até junho de 2025 com o Watford. Na atual temporada, o atacante esteve em campo em 29 oportunidades, marcando quatro gols e dando uma assistência para seu companheiro.