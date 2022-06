Militares acompanharam o jogo da Ucrânia na repescagem da Copa do Mundo - Foto: ANDY BUCHANAN/AFP

Publicado 02/06/2022 18:00 | Atualizado 02/06/2022 18:02

Rio - Apesar do momento conturbado, os soldados ucranianos conseguiram ter algumas horas de alegria na última quarta-feira. Os militares acompanharam a vitória da Ucrânia em cima da Escócia por 3 a 1 e vibraram com os gols.



A partida valia repescagem para Copa do Mundo. Com a vitória, a Ucrânia está a um jogo de conseguir a classificação. Durante um vídeo compartilhado nas redes sociais, dois soldados ucranianos aparecem assistindo o jogo por um celular.

O presidente Vlodimir Zelenski vibrou com a vitória da Ucrânia e publicou um texto para sua seleção nas redes sociais.



- Há momentos em que você não precisa de muitas palavras! Apenas orgulho! Só obrigado, galera! Duas horas de felicidade diante do que estamos acostumados. Saiu. Eles lutaram. Eles perseveraram. Eles ganharam. Porque são ucranianos! Alegria aos nossos militares, a todo o nosso país - publicou o presidente no Instagram.

A Ucrânia volta a campo no próximo domingo, contra o País de Gales, às 13h, em Cardiff. O vencedor do confronto entrará no Grupo B da Copa do Mundo.