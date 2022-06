Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 02/06/2022 17:02

Rio - O jornalista Tiago Leifert já comentou diversas vezes sobre sua admiração pelo atacante Neymar. Em entrevista ao canal "Cara a Tapa", o ex-apresentador do 'BBB' chegou a comparar o atual camisa 10 do PSG com Ronaldinho Gaúcho, e, inclusive, disse que Neymar está acima do Bruxo.

"Hoje, ele é um homem. Ronaldinho era um mago jogando bola, mas o Neymar é bizarro. Pega os números dele com 30 anos e compara. Ele apanha muito da imprensa, mas assiste o Neymar. Vê ele carregando a bola com as duas pernas, mudando de direção com a mesma intensidade, passe, toque de primeira, arremesso lateral, às vezes jogam um tijolo para ele. Se ele tivesse nascido em 1980, sem rede social, era Pelé e ele (juntos no topo). Ele apanhou tanto, que tiraram um pouco do tesão do menino", comentou Tiago Leifert.



O jornalista ainda rasgou elogios ao atacante do PSG, e chegou a dizer que se declara como "Neymarzete".

"Eu amo o Neymar. Amo tudo: a carreira, as escolhas que ele faz e o fato dele ser teimoso e não sucumbir. Ele é o cara que o treinador fala: ‘Ney, quem tá te ajudando?’. ‘Paquetá tá me ajudando e bota o Vini Jr pra ajudar na esquerda’. Deixa ele ajudar. Todo mundo fala do Cristiano Ronaldo. Então vamos fazer assim: Neymar, a partir de hoje você fica dentro da área parado. Ele vai fazer 60 gols, só que ele não quer. Ele gosta de driblar, é ousado, não vai conseguir parado, não é a dele. Eu amo esse cara! Sou Neymarzete de chorar!", disse.



Neymar foi um dos destaques da vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (02). Agora, o atacante se prepara para o duelo do Brasil contra o Japão, na segunda-feira (06), às 07h20 (horário de Brasília), em Tóquio.